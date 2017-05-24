Трамп заявил о "трансатлантическом единстве" по санкциям против России

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Дональд Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу антироссийских санкций из-за действий в Крыму и на востоке Украины. На встрече с президентом и премьер-министром Италии американский лидер отметил, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям.

Президент США Дональд Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении России. Об этом он рассказал во время встречи с лидером Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, отметив, что важно убедить Россию выполнить свои обязательства согласно минским договоренностям", - передает ТАСС.

Также на встрече с итальянским руководством Трамп обсудил альянс между США и Италией, а также вопросы по оборонному сотрудничеству и контртерроризму. Кроме того, в ходе диалога стороны говорили о предстоящем саммите "Большой семерки".

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