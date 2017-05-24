Путин заявил о добрых отношениях с египетским народом

Теги: Политика путин египет

Владимир Путин в среду встретился с патриархом Коптским Тавадросом II. Глава государства отметил добрые отношения России с египетским народом и народом Египта без разделения на конфессии.

В России и ряде стран Восточной Европы отмечается День славянской письменности и культуры. Эта дата приурочена ко дню памяти братьев-просветителей, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили с праздником и тезоименитством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и подарили ему редкие книги, в том числе изданное в XIX веке "Житие Николая Угодника". Гостем Патриарха был и глава одной из старейших в мире христианских церквей - предстоятель Коптской церкви Египта патриарх Тавадрос II.

Владимир Путин отметил, что между нашими странами давно сложились дружеские отношения. Но связь с христианами-коптами придаёт этим отношениям особую значимость. Беседа коснулась взаимодействия различных церквей. Его примером стала доставка в Москву из Италии мощей Святителя Николая Чудотворца.

"Это событие стало возможным благодаря договорённости, которая была достигнута во время встречи Патриарха Московского и Всея Руси с Папой Римским. И это большое событие для православных верующих в России, мы очень благодарны Папе Римскому, Святому престолу. Церковь выполняет очень важную роль в сближении народов. В вашем случае - это самое яркое проявление очень полезной тенденции сегодняшнего дня", - сказал Путин.



Читайте также:

Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. Видео