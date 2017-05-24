Папа Римский смутил Меланию Трамп вопросом про питание мужа

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Дональд Трамп намерен бороться за мир во всём мире. Такое заявление он сделал после встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане. Беседа с глазу на глаз продолжалась менее получаса. Однако Понтифик и президент США даже за столь непродолжительное время успели обсудить немало важных тем. Глава Белого дома продолжает своё первое зарубежное турне. Сейчас он с супругой уже в Брюсселе, где пройдёт саммит стран НАТО.

На фоне более чем теплого ближневосточного приема, оказанного Дональду Трампу в Саудовской Аравии и Израиле, прием европейский кажется не просто холодным, а ледяным. Об этом сообщает "ТВ Центр". У самолета американского лидера встречают лишь несколько министров и представители Ватикана средней руки. На территорию анклава, куда президент направляется первым делом, его кортеж проезжает через боковой вход Перуджино. Это решение понтифика, который счел визит высокого гостя поводом недостаточным, чтобы беспокоить верующих на площади Святого Петра. Трампа на заднем дворе встречает префект Папского дома.

Сопровождающая президента супруга вся в черном, с покрытой головой. Так требует протокол. Вольностей в дресс-коде, которые простили Мелании в Эр-Рияде, здесь бы явно терпеть не стали. Папа Римский Франциск и без того встрече не слишком рад. Судя по его серьезному, едва ли не мрачному выражению лица во время фотосессии. Трамп перед камерами, наоборот, натягивает широкую улыбку.

Беседа в библиотеке Апостольского дворца продолжается чуть более 20 минут. Для сравнения: Владимир Путин во время своего последнего визита в Ватикан общался с Папой наедине целый час. Подробностей разговора Дональда Трампа с понтификом мало. Известно, что Франциск призвал президента США взять на себя роль миротворца. Тот не возражал.

"Честь на всю жизнь для меня - эта встреча с Его Святейшеством Папой Франциском. Я теперь нахожусь в еще большей решимости нести мир в нашу жизнь", - написал позднее Трамп в Twitter.

На эту встречу изначально не возлагали много надежд. Большой удачей посчитали бы уже тот сценарий, при котором Трампу и папе Франциску удалось бы найти хоть какие-то точки соприкосновения. Раньше они обменивались лишь едкими комментариями. Президент США обвинял понтифика в поддержке нелегальной иммиграции из Мексики. Понтифик, в свою очередь, ставил под сомнение религиозные убеждения тогда еще кандидата в президенты.

Сгладить противоречия особенно важно было для Белого дома, ведь понтифик - духовный лидер для 50 миллионов американских католиков. Плюс, поддержка Папы крайне важна и для внешней политики. Многое, судя по официальному комментарию Святого престола, получилось.

"Дискуссия вышла сердечной. Обсудили тот факт, что между Священным Престолом и Соединенными Штатами долгое время существовали добрые двусторонние отношения. Обсудили и дальнейшую кооперацию", - сообщил официальный представитель Ватикана Грег Бурк.

И вот уже после беседы с Трампом Папа Франциск выглядит куда более расслабленным и благожелательным.

"Чем вы кормили мужа вчера вечером? Потицей?" – спросил Папа Римский Мелинию Трамп.

"Потицей? О, да!" – ответила она после заминки, видимо, решив, что Франциск говорит о пицце. (Потица - традиционный словенский рулет с ореховой начинкой, - прим. редакции).

Дальше - традиционный обмен подарками. Прощание. Едва слышно, как Трамп благодарит понтифика.

После визита в Ватикан Трамп ненадолго встретился с президентом и премьер-министром Италии. Обсуждали предстоящий саммит "большой семерки" на Сицилии. Там в центре внимания, по информации итальянских СМИ, окажется борьба с терроризмом.

А вот СМИ американские сосредоточены на другом. Все газеты написали: первая леди США в ходе поездки в Рим вновь отказалась взять своего супруга за руку. Вместо этого она начала поправлять волосы. То же произошло несколько дней назад в Тель-Авиве. Там Мелания Трамп и вовсе отмахнулась от супруга. Не иначе, как черная кошка пробежала, отмечают журналисты. Ситуацию усугубляет еще и то, что супруги не живут вместе. Трамп, как и положено президенту, в Вашингтоне, а Мелания – в Нью-Йорке.

Ольга Оксенич, Георгий Могунов. "ТВ Центр".