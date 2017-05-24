Собянин пообещал патриарху продолжить восстановление памятников Москвы

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Сергей Собянин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством. Мэр Москвы пообещал и дальше восстанавливать вместе с церковью культурные памятники столицы.

К Патриарху Кириллу поздравить с тезоименитством приехал Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр". Мэр Москвы поблагодарил Его Святейшество за деятельность, направленную на укрепление духовности в российском обществе. Сергей Собянин подарил предстоятелю книгу об истории Москвы. Кирилл вручил мэру диплом лауреата премии Фонда единства православных народов



"Мы реализуем с вами огромные программы, связанные с восстановлением культурных памятников Москвы, особенно то, что связано с памятниками христианства, церквями, соборами, удивительными памятниками, которые составляют действительно душу русского народа и душу Москвы. Спасибо вам большое, я буду и впредь делать все возможное, чтобы помогать вам в этом деле", - сказал Собянин.