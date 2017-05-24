Порошенко и Макрон высказались за активизацию работы "нормандской четверки"

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Петр Порошенко и Эммануэль Макрон в среду провели телефонный разговор, в ходе которого они высказались за активизацию работы в "нормандском формате". Украинский лидер в ходе диалога вновь обвинил Россию в якобы нарушениях минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный лидер Франции Эммануэль Макрон в среду провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

"Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в "нормандском формате", - говорится в сообщении. Украинский лидер в ходе диалога вновь обвинил Россию в якобы нарушениях минских договоренностей.

Стороны также обсудили предстоящую встречу лидеров "Большой семерки" в Италии. Кроме того, Порошенко поздравил своего французского коллегу с победой на выборах и пригласил его посетить Украину.

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