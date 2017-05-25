В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня

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В трех российских регионах из-за паводков и пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Это позволяет задействовать на местах дополнительные резервы личного состава МЧС и спецтехники. В Иркутской области огонь уничтожил 40 жилых домов. Но основной удар стихии пришелся на Красноярский край.

В связи с паводками и природными пожарами введен режим ЧП федерального уровня в Ставропольском крае, Иркутской области, а также Красноярском крае. Там только за один день более 500 жителей остались без крова, два человека погибли в Канске. В общей сложности 50 пострадавших обратились за медицинской помощью, передает "ТВ Центр".

Перекрыт участок автотрассы Красноярск - Енисейск. Ситуацию осложняют сильный ветер и 30-градусная жара. В зоне бедствия работает пожарная авиация: самолеты-амфибии Бе-200, Ил-76, вертолеты Ми-8, а также три пожарных поезда.

Спасателям помогают добровольцы. В результате, как сообщили в четверг в МЧС, в Лесосибирске удалось предотвратить техногенную катастрофу: огонь вплотную подошел к химическому предприятию, где хранилось более 20 тонн дизельного топлива и семь вагонов с серной кислотой. Силы нескольких подразделений пожарных были брошены на защиту этого объекта. Рискуя жизнью, поставленную задачу они выполнили. В Канске распространение огня также остановлено.

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