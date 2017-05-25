В доме смертника из Манчестера нашли цех по изготовлению бомб

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Новые подробности расследования теракта в Манчестере приводят британские СМИ. Как сообщил телеканал ABC, в своем доме исполнитель атаки Салман Абеди устроил настоящий цех по изготовлению самодельных бомб - взрывчатки и химикатов хватило бы на несколько устройств.

В доме подозреваемого в исполнении теракта в Манчестере Салмана Абеди полиция обнаружила взрывчатые вещества для производства бомб. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В соседнем графстве тем временем арестовали ещё одного подозреваемого по делу о теракте. Таким образом, под стражей находятся уже семь человек, в том числе и брат Абеди, который также проживал в Великобритании. Полиция заявила, что расследует преступную сеть - за случившимся на концерте стоит хорошо подготовленная группа террористов.

Салман Абеди ранее попадал в поле зрения разведслужб. По данным СМИ, молодой человек недавно вернулся из Ливии, где мог пройти подготовку в лагерях боевиков.

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