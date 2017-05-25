Россия направила в Донбасс 400 тонн гумопощи

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В четверг утром в сторону Донбасса из Ростовской области отправилась 65-ая колонна МЧС с гуманитарной помощью.

В Донбасс отправилась 65-я по счету автоколонна с гуманитарной помощью МЧС России. КамАЗы везут около 400 тонн грузов – в основном, продуктовые наборы и медикаменты, сообщает "ТВ Центр".

За рулем - опытные водители, их сопровождают врачи и техники. С августа 2014 года, когда Россия начала оказывать жителям юго-востока Украины гуманитарную помощь, туда уже доставлено 68 тысяч тонн грузов.

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