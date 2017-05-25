Народный артист России Александр Калягин отмечает 75-летие

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В четверг юбилей у Александра Калягина, народному артисту России – 75. На сцене и в кино он сыграл более ста ролей. Миллионы зрителей обожают его тетушку Чарли, но режиссёрам известно, что он может перевоплотиться в любого персонажа.

Удивлен. Смущен. Немногословен. Александр Калягин юбилейной суеты в свою честь не жалует, передает "ТВ Центр". Впрочем, выставка в Бахрушинском музее не может не тронуть. Там костюмы, декорации, фото - всё про его жизнь в искусстве.

Мама - преподаватель французского, отец - декан исторического факультета, неслучайно назвали сына - Александром. Чтобы чувствовал себя победителем. А что делать в жизни, у Калягина и в детстве сомнений не было. Еще в 13 лет написал письмо Аркадию Райкину о желании стать артистом.

Можно было б сразу пойти в театральное, но по совету мамы он выучился на фельдшера, даже на скорой помощи поработал. Важная, признается, была школа жизни. Тогда и понял, как в ней близко трагическое и комическое.

Александра Калягина, конечно, вся страна знает благодаря этой фееричной тётушке. И казалось, была опасность стать заложником одной роли. Но его Платонов в "Неоконченной пьесе для механического пианино", если кто и сомневался, убедил: Калягин - из редких актёров-универсалов, он умеет быть абсолютно любым.

Калягин тогда уже не раз снимался у Михалкова, но за роль Платонова благодарен по сей день. "Просто поверил, что можно из толстого актера сделать тоненького актера, что я и сделал, я и похудел тогда на 20 килограммов", - говорит Калягян.

А уж образ Чичикова из "Мертвых душ", казалось, и вовсе написан Гоголем специально для него. Режиссеры в кино и театре Калягина всегда любили. Работал с Эфросом, Фоменко, Швейцером, Ефремовым. Но в девяностые годы прошлого века, признается, в одночасье изменилось всё.

"После тех режиссеров, которых я видел, которых я похоронил, которых я потерял, я понял, что рядом со мной творчески образовалась пустота", - рассказал Калягин.

И тогда он создал свой театр. К его талантливому курсу выпускников школы-студии МХАТ присоединились потом режиссеры - Морфов, Стуруа. Он и сам пробовал новые роли - постановщика и худрука.

Вот и юбилей свой отмечать будет громкой премьерой в родном театре. В приятной компании с Гоголем.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".