Джон Керри посоветовал американским студентам выучить русский язык

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Бывший госсекретарь США Джон Керри поделился секретом влияния на нынешнее правительство США. Он призвал американских студентов купить программу для изучения языков и выучить русский язык. Такой совет он дал будущим политикам во время выступления в школе имени Кеннеди при Гарварде.

Экс-госсекретарь США посоветовал американским студентам учить русский язык для взаимодействия с нынешним правительством. Выдержки из его выступления перед учащимися школы имени Кеннеди при Гарвардском университете публикует газета Politico.

По словам Керри, будущие политики должны покупать программы по изучению языков и начать учить русский язык.

Бывший госсекретарь подверг критике политику президента США Дональда Трампа по части увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и нападок на журналистов.

"Это не нормально для лидера государства, которое написало Первую поправку (о свободе слова, пресс и собрания – прим. ред.), принижать и даже угрожать журналистам. И нет, это не нормально, когда главу ФБР увольняют за расследование связей между Россией и предвыборной кампанией президента, который его уволил", - заявил Керри.

Ранее ведущая телеканала Fox News Джули Рогински обратилась к зрителям на русском языке. Этим жестом она хотела показать "потенциальным хозяевам США", что уже говорит на их языке.

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