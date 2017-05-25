Киев задумал запретить пассажирские поезда в Россию

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Украина с середины лета намерена полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Решение лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. В Киеве недовольны отказом РЖД перестать возить людей в Россию из зоны АТО, в частности, из Донецка.

Украинские власти с 1 июля намерены полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Это произойдет вслед за отменой грузовых перевозок, которая произошла на прошлой неделе, сообщает "Коммерсант".

При этом, планы по приостановке пассажирского сообщения не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Тем не менее, источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что власти действительно намерены пойти на такой шаг. Причина якобы кроется в нежелании "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Между тем, в самом РЖД заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с Россией.

Издание отмечает, что решение о прекращении пассажирских перевозок активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов, а также спикер Рады Андрей Парубий. Президент Украины Петр Порошенко в последнее время все чаще поддерживает их жесткую позицию.

В настоящий момент из Донецка в российский город Таганрог курсирует электричка. Цена билета составляет 17 рублей.

Грузовые перевозки между Россией и Украиной были отменены на прошлой неделе решением СНБО. Вместе с ним были введены санкции против юридических и физических лиц России. Кроме того, произошло блокирование российских социальных сетей и почтовых сервисов.

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