"Да дураки": Путин прокомментировал обыски у Серебренникова

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Президент России Владимир Путин в неформальной обстановке после вручения госнаград прокомментировал актеру Евгению Миронову прошедшие во вторник обыски в "Гоголь-центре" и дома у режиссера Кирилла Серебренникова. На вопрос о том, зачем было прибегать к столь экстраординарным мерам, Путин неожиданно ответил: "Да дураки".

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обысками в "Гоголь-центре" и в квартире у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Об этом рассказал специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников.

О своем отношении к обыскам президент рассказал художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову в личной беседе после церемонии вручения государственных наград. Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова и спросил у главы государства, знал ли он об обысках у режиссера. Президент ответил, что узнал об этом накануне из СМИ.

"Зачем? Ну зачем это делать? Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?", - передает Колесников слова Миронова.

"Да дураки", - ответил Путин.

В настоящее время Серебренников находится в статусе свидетеля по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах организации "Седьмая студия", основанной режиссером. По версии следствия, ущерб оценивается в 200 миллионов рублей. Бывшие гендиректор и главный бухгалтер театральной компании Юрий Итин и Нина Масляева взяты под стражу. 23 мая дома у Серебренникова, в "Гоголь-центре" и еще нескольких местах в Москве и других регионах прошли обыски.

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