Пентагон заявил о перехвате самолета ВВС США российским истребителем в Сирии

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В Минобороны США сообщили, что российский истребитель осуществил "непрофессиональный" перехват американского самолета-заправщика в небе над Сирией. По словам командующего ВВС США, Россия принесла извинения за этот инцидент.

Российский истребитель осуществил перехват американского самолета-заправщика в небе над Сирией. Об этом рассказал командующий ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии генерал-лейтенант Джеффри Харригиан, сообщает Reuters.

В Пентагоне назвали действия российского самолета "непрофессиональными". По некоторым данным, речь идет об истребителе Су-22 или Су-30. Когда произошел этот эпизод, в Минобороны США не уточнили.

По словам Харригиана, российская сторона принесла извинения за перехват. Он добавил, что Россия и США стали чаще контактировать друг с другом, чтобы не допускать инцидентов между своими военными в Сирии.

19 мая США и Россия создали военный канал связи на уровне генералов с целью предотвращения инцидентов в Сирии. Кроме того, страны восстановят меморандум по предотвращению инцидентов в небе над Сирией, действие которого было прекращено в начале апреля после ракетного удара США по военной базе в Хомсе. Сам меморандум был подписан в октябре 2015 года. Он регламентирует действия американских и российских самолетов и беспилотников в Сирии.

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