Банкоматы в России начнут узнавать клиентов по лицу

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Российские банки решили внедрить в банкоматах идентификацию по лицу. После этого граждане смогут не вводить карту и не набирать цифровой пароль. Эксперты отмечают, что система распознавания должна быть в формате 2D или 3D.

Банки в России решили внедрить в своих банкоматах идентификацию по лицу. Таким образом, для совершения операций гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк, а также банк "Открытие". Об этом пишет газета "Известия".

Подобный способ проверки по биометрическим параметрам недавно появился в Китае. Так, в банкоматах острова Макао осуществляется идентификация по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом на острове, где разрешены азартные игры, решили бороться с отмыванием денег.

Эксперты отмечают, что идентификация по лицу является наиболее перспективным методом биометрической идентификации. Одним из его преимуществ является отсутствие гигиенического фактора. Клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней. Также нет необходимости что-то говорить анализирующему устройству. Идентификация по лицу полностью бесконтактная.

При этом, система распознавания должна быть в формате 2D или 3D, так как, "плоскую картинку" довольно легко получить или воспроизвести.