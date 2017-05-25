Госдума озаботилось возрастом главврачей в России

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Комитет по труду Госдумы рассмотрит законопроект, согласно которому для главврачей государственных медицинских учреждений и их заместителей могут установить предельный возраст пребывания в должности в 65 лет. Правительство положительно отозвалось об этой инициативе и предложило распространить ее на другие госпредприятия.

Для главврачей государственных медицинских учреждений, а также их заместителей могут установить предельный возраст пребывания в должности в 65 лет. В отдельных случаях его могут продлить до 70 лет. Соответствующий законопроект 25 мая будет рассмотрен комитетом по труду Госдумы, пишет газета "Известия".

В январе 2017 года поправки в Трудовой кодекс внесла группа депутатов от "Единой России" первый замруководителя фракции Андрей Исаев, первый зампредседателя комитета по труду Михаил Тарасенко и глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. Позднее более 30 депутатов поставили подписи под документом.

Правительство уже положительно отозвалось об этой инициативе и предложило распространить ее на другие государственные предприятия.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из ЛДПР, необходимо омоложение управленческих кадров. В противном случае, как сказал парламентарий, медики будут "уходить из ФГУПов и МУПов в коммерцию".

Согласно предлагаемым изменениям, главврача или его зама, достигшего возраста 65 лет, будут переводить на другую работу, соответствующую квалификации. При этом, решением общего собрания коллектива ему могут продлить срок работы на занимаемой должности до 70 лет.