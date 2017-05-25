Михеев: криминогенная ситуация на Украине ухудшается

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Что мешает украинскому генпрокурору Юрию Луценко добиться торжества законности в стране? Сколь реалистичны обещания Киева провести суд над экс-президентом Виктором Януковичем? И узнаем ли мы когда-нибудь правду об убийствах Олеся Бузины и Павла Шеремета? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Сергей Михеев.