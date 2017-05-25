В МИД назвали чушью заявления о вмешательстве России в выборы "по всей Европе"

Теги: Политика выборы сша европа россия

В Министерстве иностранных дел считают чушью заявления Нацразведки США о вмешательстве России в выборы "по всей Европе". По словам посла по особым поручениям Андрея Крутских, разведка должна заниматься разведкой, а не участвовать во внутренних интригах.

В Министерстве иностранных дел считают чушью заявления Нацразведки США о вмешательстве России в выборы по всей Европе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посла по особым поручениям Андрея Крутских.

"Чушь собачья, если говорить прямо и в лоб. Разведка должна заниматься разведкой, а не лезть и не участвовать во внутренних интригах", - сказал он в кулуарах международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности.

Дипломат выразил надежду, что американской администрации удастся преодолеть внутреннюю оппозицию и сформировать команду для серьезного разговора с Россией по вопросам кибербезопасности. Представитель президента подчеркнул, что другого пути быть не может.

Читайте также:

США подтвердили отмену бесплатной военной помощи Украине

Посла США в Турции вызвали в МИД из-за беспорядков в Вашингтоне

США обращались в Совбез России по поводу взлома серверов Демпартии