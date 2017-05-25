Пушков: идея Трампа "привлечь Россию к ответу за Крым" непродуктивна

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал позицию президента США Дональда Трампа по Крыму очень непродуктивной. По мнению политика, США таким образом пытаются подстроиться под Евросоюз.

Позиция США о необходимости "привлечь Россию к ответственности за Крым" очень непродуктивна. Такое мнение озвучил глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Трамп встраивается в логику Брюсселя. Но идея "привлечь Россию к ответ-сти за Крым" очень непродуктивна. Гарантирует лишь тупик в отношениях — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 мая 2017 г.

Сенатор полагает, что таким образом США пытаются подстроиться под позицию Евросоюза. По его словам, подобная модель поведения приведет лишь к тупику в отношениях.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьером страны Паоло Джентилони, где выступил за усиление антироссийских санкций за присоединение Крыма и действия на юго-востоке Украины.

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