Пассажиры пострадали в ДТП с участием автобуса в Подмосковье

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В Дзержинском районе Московской области рейсовый автобус столкнулся с фурой. В результате происшествия пострадали люди. Розлива топлива нет. Движение не перекрывалось.

В Дзержинском районе Московской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Авария произошла в городском округе Дзержинский на пересечении улицы Энергетика и улицы Маршала Жукова. В результате ДТП есть пострадавшие.

По данным ТАСС, травмы в результате аварии получили три пассажира автобуса и водитель грузовика. Также известно, что авария произошла из-за выезда фуры на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автобусом, а также автомобилем Skoda.

При этом розлива топлива нет. Движение не перекрывалось. К ликвидации последствий привлекли пять единиц техники и 15 человек.

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