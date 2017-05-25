"Союз" с военным спутником стартовал с космодрома "Плесецк"

Теги: Космос минобороны запуск ракета

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником нового поколения стартовала с космодрома "Плесецк". Пуск состоялся в 9:34 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с военным спутником нового поколения успешно стартовала с космодрома "Плесецк". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

"В 9:34 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома "Плесецк" боевой расчет Космических войск Воздушно- космических сил успешно осуществил пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз- 2.1б" с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.

Читайте также:

Астронавты NASA совершили выход в открытый космос

Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов

По всей России прошел первый космический квест