СКР возбудил еще три дела после обстрела жителей Донбасса

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Следственный комитет России продолжает фиксировать преступления против мирного населения Донбасса и возбудил еще три уголовных дела об артиллерийских обстрелах территории ДНР военнослужащими Украины.

Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" из-за артиллерийских обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, 18, 20 и 21 мая ВСУ произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения по мирным населенным пунктам Донбасса. Под огонь попали село Коминтерново, Спартак и Петровский район города Донецка. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя.

Петренко сообщила, что ВСУ действовали умышленно. Мотивом этого преступления является политическая и идеологическая ненависть, испытываемая властями Киева к населению Донбасса. Она связана с самопровозглашением независимости республик и нежеланием подчиняться действующей власти Украины.

Ранее СКР возбуждал дела в связи с обстрелами Донбасса 13 и 17 мая, с 3 по 10 марта и с 1 по 5 мая.

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