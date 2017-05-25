По факту гибели двух жителей Канска во время лесных пожаров возбудили дело

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В результате лестных пожаров, которые бушуют сразу в нескольких регионах Сибири, погибли два человека. Более 50 обратились за медицинской помощью. Следственный комитет приступил к проверкам. В Иркутской области и Красноярском крае действует режим чрезвычайной ситуации. Огнём охвачены тысячи гектаров. В опасной зоне сейчас десятки населенных пунктов.

У линии огня - в прямом смысле - ни конца, ни края. Город Канск в Красноярском крае сегодня - самая горячая точка на карте сибирских лесных пожаров. Огонь подобрался к жилым домам глубокой ночью, заставив местных жителей в спешке покидать жилища, передает "ТВ Центр".

Канск открыл список жертв лесных пожаров. Известно о двух погибших. Не менее сложная ситуация в Лесосибирске. Это 300 километров от Канска. Сначала огонь охватил деревообрабатывающий комбинат. Сквозь пелену дыма было видно, как горит кабина башенного крана. Рабочие пытались спасти имущество. Все, что удалось захватить с собой, поместилось в маленьком автоприцепе.

Местные жители боялись, что пламя доберется до хранилища топлива. Резервуар удалось сохранить, а вот частный сектор нет. Галина Лалеина решила отстоять свои шесть соток при помощи шланга для полива. Но силы в борьбе со стихией явно не равны.

Людей гонит прочь не только огонь, но и дым. Дышать трудно. Хозяева хотят вернуться в дома, чтобы забрать хотя бы документы. Но пока сделать этого невозможно. Всего от пожаров пострадали 10 населенных пунктов, сгорели 144 жилых дома. Без крова остались полтысячи человек. При этом пожарным удалось защитить от огня более пяти тысяч построек. В Красноярском крае и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Пострадавшие районы в четверг посетит глава МЧС.

"На контроль антикризисного центра работу по оказанию адресной помощи. Каждому человеку, который пострадал. Я прошу обеспечить целый ряд работ по тушению, локализации мест пожаров и недопущению распространения огня", - поручил Владимир Пучков.

Региональную группировку МЧС в четверг усилят специалисты из столицы. Спецборт уже вылетел из подмосковного Раменского. В борьбе со стихией задействована не только авиация, но и железнодорожники. В Красноярском крае работает пожарный поезд. Местные власти оценивают причиненный ущерб и в ближайшее время объявят суммы компенсаций погорельцам.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".