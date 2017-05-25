Столтенберг выступил за контакты НАТО и России

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В Брюсселе в четверг открывается саммит НАТО, который обещает стать самым непредсказуемым за всю историю альянса. В работе съезда впервые примет участие президент США Дональд Трамп. Опасения лидеров военного блока связаны с неприкрытой критикой Трампа в адрес НАТО. Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью ТАСС сказал, что альянс приветствует контакты на высоком уровне стран блока с Россией.

В центре Брюсселя - массовая демонстрация. По данным полиции, на улицы вышли не менее шести тысяч человек. От разноцветных транспарантов рябит в глазах. В одной колонне пацифисты, экологи, представители ЛГБТ-сообщества, феминистки из Франции, Германии, Нидерландов и, конечно, Бельгии. Всех Трамп за недолгое время президентства успел задеть своими прямолинейными высказываниями, передает "ТВ Центр". Самые мягкие лозунги в руках демонстрантов - "Стоп Трамп!" и "Хватит торговать войной!".

"Я считаю Брюссель столицей многих европейских институтов. И это очень хорошее место, чтобы дать сильный сигнал о том, что его идеи не приветствуются. Мы не собираемся быть его фанатами", - сказала жительница Брюсселя Анна-Мария Дэзе.

"Я думаю, мы должны показать, что у нас есть мнение и что мы говорим "да" толерантности и "да" уважению к другим людям. У каждого должен быть шанс на существование в этом мире", - говорит житель Брюсселя Майкл.

Но всего этого сам виновник происходящего не увидел. В Брюсселе на всем пути следования кортежа президента беспрецедентные меры безопасности - вплоть до территории новой штаб-квартиры НАТО. Ее строительство обошлось по меньшей мере в миллиард евро. Говорить о деньгах на мини-саммите организации будут едва ли не в первую очередь. Его, собственно, и собрали для того, чтобы познакомиться с Трампом, а заодно в личной беседе выяснить его позицию. Хотя еще в ходе предвыборной гонки он критиковал союзников по НАТО за то, что они недостаточно отчисляют на оборону, тогда как вклад США превышает две трети бюджета альянса. Если ситуация не изменится, Трамп обещал сократить финансирование.

"Я давно говорю, что у НАТО проблемы. Номер один: она очень устарела, ведь ее создали много-много лет назад. Номер два: страны-участницы не платили столько, сколько должны были. Мы должны защищать все эти страны, а они не хотят платить. Это несправедливо по отношению к США", - заявил Трамп.

Одновременно Трамп заявил о необходимости повысить роль НАТО в борьбе с терроризмом. Вот только его видение методов этой борьбы оказалось довольно своеобразным. Удар крылатыми ракетами по авиабазе сирийской армии "Шайрат" 7 апреля и неоднократные авианалеты на подразделения правительственной армии, последний из которых случился 18 мая. Позиция Вашингтона по Сирии - одна из проблем в отношениях НАТО и России. Наверняка, они будут обсуждаться и в четверг.

"Наш сигнал заключается в том, что у нас есть двойной подход: НАТО нужны единство, сдерживание и защита союзников. Но в то же время мы стремимся к диалогу, потому что Россия - наш сосед, которым она была и остается. Россия - сосед, с которым мы хотели бы развивать лучшие отношения", - отметил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг напомнил, что после двух лет без заседаний совета Россия - НАТО в минувшем году удалось провести сразу четыре конструктивные встречи и даже обратился к еще более давней истории, когда Красная армия освободила от фашистов его родину - Норвегию. Сегодня Североатлантический альянс может начать писать новую историю - в новом здании и с новым президентом США во главе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".