В Бразилии в ходе беспорядков пострадали почти 50 человек

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В Бразилии в ходе беспорядков пострадали 49 человек. Манифестанты требовали отставки президента Мишела Тэмера и проведения досрочных выборов главы государства.

Власти Бразилии ввели в столицу армейские подразделения. Поводом стали массовые беспорядки и столкновения, которыми закончилась демонстрация против президента республики Мишела Тэмера, передает "ТВ Центр".

В митинге с требованием отставки лидера приняло участие до 150 тысяч человек. Когда демонстранты приблизились к правительственному кварталу, их встретил кордон полиции. Манифестанты прорвали оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ответ полетели камни и бутылки. Митингующие начали строить баррикады и поджигать их. Огонь перекинулся на здания ряда министерств.

Несколько правительственных учреждений протестующие разгромили. В столкновениях пострадало 49 человек. Семь активистов задержаны. Оппозиция заговорила об инициировании импичмента президенту.