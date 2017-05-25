Москомархитектура начала прием заявок на участие в конкурсе по реновации

Теги: Москва архитектура благоустройство хрущевки

Участие в программе реновации Москвы уже поддерживают более 90 процентов проголосовавших. Таковы предварительные итоги опросов на электронной площадке "Активный гражданин". Высказать "за" или "против" жители старых пятиэтажек могут до 15 июня. Тем временем уже стартовали первые конкурсы на архитектурные концепции новых кварталов. Ведь главная задача построить не просто дома, а современное и комфортное жилое пространство.

На архитектурной выставке экспонатов едва ли не больше, чем посетителей. Тут и похожие на кукольные домики макеты, и серьезные архитектурные проекты. Среди многообразия и стенд с возможным вариантом будущей квартальной застройки Москвы. Не что-то эфемерное – можно даже потрогать. Никаких каменных джунглей – простая и комфортная логистика, передает "ТВ Центр".

"Мэр поставил очень серьезную задачу перед нашим конкурсом: не просто построить отдельные дома, а создать новый образ жизни. Качественно новый образ жизни. Из вот таких требований более понятных могу сразу сказать, что дворы будут без машин, но обеспечены парковочными местами. Первые этажи будут нежилыми, с раздельными входами, чтобы в жилье можно было и из внутреннего двора заходить, а весь нежилой первый этаж, который дает дополнительные функции, будет иметь внешние входы", - пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Разваливающиеся крыши и протекающие потолки - в прошлом. Просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами и полностью свободная планировка. Исчезнет и понятие "спальный район". Вместо этого реализуют идею городских кварталов, где под рукой будут поликлиники с детскими садами, а также магазины и кафе.

"Вариативность этого позволит действительно выстроить свою жизненную стратегию в пространстве таким образом, чтобы подстроить ее под свои привычные и необходимые для них места работы, жизни, места жизни родственников и так далее. Это очень важная тема", - рассказал декан Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Алексей Новиков.

Проекты родились совсем не внезапно. Информацию об идеальной и удобной планировке архитекторы собирали буквально по крупицам. Основываясь на уже имеющихся в столице кварталах, успешно живущих по такой системе. Учтены все риски.

"Союз архитекторов внес предложение сдавать не только портфолио, но и проектные предложения. Это будут предложения, видимо, абстрактные и такие, скорее всего, эскизы идей, еще не относящиеся к конкретным кварталам. Вся программа строится только на желании людей, которые хотят в реновацию попадать", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В других странах тоже есть успешные примеры реновации. В Амстердаме туда, где раньше стояли местные "хрущевки", теперь водят экскурсии, чтобы посмотреть на современные кварталы.

"Реализация такого подхода позволяет говорить нам о разных типах общественного пространства. Вокруг были образованы лесные аллеи. Также были снесены гаражи, была создана более плотная дорожная сеть, на которой разместились парковочные места", - рассказал голландский архитектор Маркус Аппенцеллер.

О том, как конкретно изменится внешний облик, пока говорить рано. Все детали согласуют после определения победителя. В столице уже стартовал прием конкурсных заявок от архитекторов. Участие для всех доступно и максимально открыто. Проходить все будет в несколько этапов. Первый конкурс будет объявлен в течение двух-трех месяцев, после принятия закона и обнародования результатов голосования москвичей.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".