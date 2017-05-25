Для выпускников российских школ прозвенит последний звонок

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Для российских школьников 25 мая звучит последний звонок. На торжественных линейках собрались выпускники и их родители, учителя.

В России в четверг последний звонок прозвучит для школьников. Первыми праздник отметили на Дальнем Востоке. По традиции, старшеклассников поздравили самые юные школьники. Зачитали им напутственные слова и вручили памятные подарки, передает "ТВ Центр".

В свою очередь, выпускники обратились с благодарностями к учителям, вспомнили о лучших школьных мгновениях. Теперь впереди самая волнительная пора - госэкзамены и поступление в выбранные вузы и колледжи.