Британия прекратила делиться с США информацией о теракте в Манчестере

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Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Ранее стало известно, что Лондон был разгневан утечкой информации со стороны Соединенных Штатов. В частности, в американские СМИ спустя сутки после нападения просочилась информация о личности террориста.

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на полицию Большого Манчестера.

Greater Manchester Police have stopped passing information on bomb probe to US after leaks to US media, BBC learns https://t.co/mabJxEUXQM — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 25 мая 2017 г.

Возмущение британских властей вызвали утечки в американские СМИ. Так, издание New York Times опубликовало фото разрушений после взрыва. Кроме того, данные о личности террориста-смертника просочились в американские СМИ спустя 24 часа после нападения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить данный вопрос с Дональдом Трампом на встрече НАТО. Полиция Большого Манчестера вскоре рассчитывает возобновить обмен информацией, однако в настоящий момент, как отметили в BBC, британская полиция "в ярости".

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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