Британия прекратила делиться с США информацией о теракте в Манчестере

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на полицию Большого Манчестера.

Greater Manchester Police have stopped passing information on bomb probe to US after leaks to US media, BBC learns https://t.co/mabJxEUXQM