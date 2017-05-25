10:26, 25 мая 2017

Британия прекратила делиться с США информацией о теракте в Манчестере

Теги:  расследование  В мире  сша  великобритания  терроризм

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Ранее стало известно, что Лондон был разгневан утечкой информации со стороны Соединенных Штатов. В частности, в американские СМИ спустя сутки после нападения просочилась информация о личности террориста.

Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта в Манчестере. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на полицию Большого Манчестера.

Возмущение британских властей вызвали утечки в американские СМИ. Так, издание New York Times опубликовало фото разрушений после взрыва. Кроме того, данные о личности террориста-смертника просочились в американские СМИ спустя 24 часа после нападения.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена обсудить данный вопрос с Дональдом Трампом на встрече НАТО. Полиция Большого Манчестера вскоре рассчитывает возобновить обмен информацией, однако в настоящий момент, как отметили в BBC, британская полиция "в ярости".

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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