Два человека погибли из-за возгорания на нефтебазе в Ленинградской области

Теги: санкт-петербург жертвы Происшествие

На нефтеперерабатывающем предприятии "Кинеф" в Ленинградской области произошел хлопок газа и последовавшее за ним возгорание. В Результате погибли два человека. Еще двое пострадали. В правительстве региона сообщили, что пожар на НПЗ уже ликвидирован.

В результате возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области погибли два человека. Ещё двое пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

К месту происшествия была направлена оперативная группа местного пожарного гарнизона. Как отметили в правительстве региона, пожар на НПЗ уже ликвидирован. Инцидент произошел из-за хлопка газа во время "газоопасных работ на емкости". Пострадавшие и погибшие являются работниками завода.

НПЗ в Киришском районе является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России. Максимальный объем переработки - чуть более 21 миллиона тонн нефти в год.