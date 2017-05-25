В Москве задержан продавец запрещенной неоязыческой литературы

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В центре Москвы полицейские в ходе операции "Проверочная закупка" задержали продавца нелегальной литературы об одном из неоязыческих направлений. Мужчину доставили в суд для изъятия литературы.

Московские полицейские задержали москвича, который пытался реализовать в центре Москвы экстремистскую литературу, передает агентство "Москва".

Задержание произошло на Проспекте Мира в рамках операции "Проверочная закупка". Полицейские обнаружили книги "Славяно-Арийские Веды", "Сантьи Веды", "Книга Света", "Инглиизм", "Источник Жизни". Данная литература никого отношения не имеет ни к индуистским ведам, ни к православию, ни к Инглингам.

Эти книги в 2016 году были признаны экстремистскими в связи с идеей превосходства "славяно-ариев" и использованием символа свастики. Мужчину доставили в Мещанский суд для изъятия запрещенной литературы.

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