Украинская железная дорога опровергла остановку сообщения с Россией

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Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзалiзниця" заявил, что не намерен прекращать пассажирское сообщение с Россией. По данным пресс-центра компании, на данный момент билеты на российское направление продаются.

ПАО "Укрзалiзниця" не планирует прекращать железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-центр перевозчика.

Ранее источник издания "Коммерсант" сообщил, что Украина с середины лета намерена полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. По его словам, решение лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий. В Киеве недовольны отказом РЖД перестать возить людей в Россию из зоны АТО, в частности, из Донецка.

Как сообщили в ПАО "Укрзалiзница", информация российского издания не соответствует действительности.

"Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею. На данный момент билеты на поезда в Россию продаются", – рассказали в пресс-центре компании.

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