В Москве участник дорожного конфликта напал на оппонента с топором

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Дорожный конфликт в российской столице на Третьем транспортном кольце в районе "Москва-Сити" завершился попыткой одного из участников нанести серьезные повреждения автомобилю оппонента топором. После этого хулиган брызнул потерпевшему в лицо из баллончика и скрылся с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На Третьем транспортном кольце в районе "Москва-Сити" в столице произошел дорожный конфликт. Он завершился тем, что один из его участников ударил топором автомобиль своего оппонента, передает Агентство "Москва".

Потерпевшим оказался 47-летний водитель из Тверской области. По его словам, во время движения по кольцевой магистрали у него произошел конфликт между ним и следовавшем в попутном направлении водителем. В результате неизвестный подошел к его автомобилю Volkswagen и ударил топором по водительскому стеклу. После этого он брызнул мужчине в лицо из баллончика и скрылся с места происшествия.

После инцидента пострадавший мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сотрудники полиции изъяли с места преступления значимые для следствия предметы. Среди них был топор.