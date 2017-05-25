Шесть украинцев погибли в ДТП на трассе "Москва-Санкт-Петербург".Видео

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Шесть граждан Украины погибли в результате страшного ДТП на участке трассы "Москва-Санкт-Петербург" в Новгородской области. По предварительным данным, микроавтобус Renault выехал на встречку и врезался с фуру Renault.

Шесть граждан Украины погибли при лобовом столкновении минивэна Renault и грузовика Renault на участке трассы "Москва-Санкт-Петербург" (М-10) в Новгородской области, сообщает "РИА Новости".

ДТП произошло под населенным пунктом Первомайское. По предварительным данным, минивэн по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Шесть украинцев, ехавших в микроавтобусе, скончались на месте. Пассажиры грузовика не пострадали.

У результаті #ДТП #Новгород 25.05. загинули українці. Деталі уточнюються. Консул виїжджає в Новгородську область. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 25 мая 2017 г.

На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС, выехал консул Украины из Санкт-Петербурга.