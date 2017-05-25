Захарова ответила Керри на слова о русском языке стихами Маяковского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила экс-госсекретарю США Джону Керри на его советы американским студентам о необходимости учить русский язык, пока у власти администрация Дональда Трампа. По ее словам, в случае с предыдущей администрацией следовало бы "приобрести томик Владимира Владимировича" Маяковского.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала совет экс-госсекретаря США Джона Керри американским студентам учить русский язык. Она подчеркнула, что после слов Керри стало понятно, "зачем предыдущая Администрация так спешно решила "наладить" отношения с Кубой".

Дипломат напомнила, что после 30-летнего перерыва возобновила свою работу кафедра Государственного института русского языка на факультете иностранных языков Гаванского университета.

Также Мария Захарова отметила на своей странице в Facebook, что с предыдущей администрацией США "следовало бы накануне наступления юбилейного 2017 приобрести томик Владимира Владимировича (Маяковского, - прим. ред.)". После этого она процитировала отрывок из стихотворения поэта "Нашему юношеству":

"Да будь я

и негром преклонных годов,

и то, без унынья и лени,

я русский бы выучил только за то,

что им

разговаривал Ленин", — написала представитель МИД.

При этом Захарова назвала просчетом Москвы тот факт, что томик Маяковского представителям прошлой администрации США так и не подарили.

Ранее Джон Керри на встрече с американскими студентами посоветовал им учить русский язык. "Меня всегда спрашивали, как можно повлиять на решения власти. Я обычно говорил, что нужно участвовать в выборах. Или, например, получить степень в Гарварде. Недавно все поменялось. Я бы сказал, с этой администрацией нужно купить учебник по русскому языку", - заявил бывший глава Госдепа.

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