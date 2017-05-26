Эстакаду в Бирюлеве откроют уже этим летом

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Строительство эстакады, которая соединит Западное и Восточное Бирюлёво выходит на финишную прямую. Объект будет готов ко Дню города, но машины и общественный транспорт могут начать курсировать здесь уже в середине лета. Причем, параллельно будет меняться и транспортная схема со стороны Варшавского шоссе и Липецкой улицы.

По эстакаде пока нельзя проехать на автомобиле, но уже можно тем, кто допущен на объект, пройти пешком: с одной стороны на другую. Из Восточного Бирюлева попасть в Западное. Оставшийся зазор между пролетами – около метра – соединяет дощатый настил. Через полмесяца сомкнутся и металлические конструкции, передает "ТВ Центр".

Длина путепровода – 950 метров. Ширина предполагает по три полосы в каждом направлении. Самый сложный этап строительства позади. С ювелирной точностью при помощи гидравлических насосов рабочим удалось установить на опоры металлический пролет весом три тысячи тонн над железнодорожными путями – внизу в штатном режиме курсируют поезда Павелецкого направления, и это влияет на график работ.

"Производить непосредственно надвижку мы можем в технологические окна. Это ночью три-четыре часа, согласованные с железной дорогой. Это ограничивает работу", - рассказал руководитель проекта Андрей Кожечкин.

Работы на этом объекте начались в ноябре 2015 года. Завершатся в этом сентябре, но первые автомобили и автобусы по путепроводу проедут раньше – в июле. Параллельно будет меняться транспортная схема – со стороны Варшавского шоссе и Липецкой улицы – вестись благоустройство.

Новая эстакада, по сути, свяжет отдых и потребление. С одной стороны железной дороги – парк "Царицыно", с другой – торговые комплексы. И всякий раз местным жителям, которые хотели совместить прогулку и шопинг, приходилось тратить много времени на поездку: и на метро, и через МКАД.

С вводом развязки в эксплуатацию у жителей Бирюлева появится возможность быстро добраться до станции московской подземки "Пражская". Но в первую очередь, выиграют автомобилисты: эстакада, соединяющая улицы Подольских курсантов и Элеваторную, станет дублером кольцевой автодороги.

Егор Киселёв, Валерий Максимов, "ТВ Центр".