В Московской больнице имени Вересаева провели уникальную операцию

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Инсульт - не приговор. Это точно знают хирурги Московской больницы имени Вересаева. Им удалось провести уникальную операцию и спасти жизнь пожилой москвички. Причём, использовали новейшую методику и самые современные технологии: ни одного разреза, при этом - отличный результат.

"Абсолютное клиническое чудо" - так в больнице имени Вересаева называют 93-летнюю пациентку, ветерана Великой Отечественной войны. Ирина Николаевна Ермилина доказала всем и себе - человека ее закалки не сломает даже инсульт, передает "ТВ Центр".

"Абсолютно ничего не соображала. Даже не знала, что операция была. Вообще думала: всё! И вдруг ожила", - рассказала ветеран.

Сейчас она чувствует себя даже лучше, чем раньше, хотя с момента тяжелейшего инсульта не прошло и двух недель. Все случилось в разгар ее праздника - 9 мая.

"Ухудшение состояния с 16 часов. За полтора часа до поступления. У больной внезапно нарушилась речь, и ослабли правые конечности. Что послужило поводом для вызова скорой помощи", - рассказала невролог 15-го неврологического отделения ГКБ имени В.В. Вересаева Наталья Тууль.

В больницу она попала в критическом состоянии. Рентген-снимок показал: крупный сосуд перестал снабжать полушарие мозга кровью. "В норме мы должны были бы видеть здесь разветвленную сосудистую сеть, а видим тупой обрубок артерии, что свидетельствует об острой закупорке тромбом", - сообщил руководитель отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени В.В. Вересаева Сергей Семитко.

Каждую минуту промедления в мозге пациента умирают тысячи нейронов, отвечающих за жизненно важные функции, поясняют медики. Действовать надо было быстро, а именно как можно скорее восстановить кровоток. Классический метод работы - тромболитическая терапия, когда в сосуд вводят лекарство, растворяющее тромбы - пожилой пациентке был противопоказан. Медики прибегли к новейшей методике - тромбоэкстракции. По сосудам пациента перемещается небольшое устройство, способное буквально выдернуть тромб откуда угодно. И самое важное - врачам больше не нужно делать большие разрезы, замедляющие процесс восстановления.

Этот метод лечения официально признали в мировой медицинской среде всего год назад. Россия вошла в большую программу по выполнению тромбоэкстракции почти сразу. В Москве уже работает целая "инсультная сеть" - всего 8 больниц, освоивших эту сложную и дорогостоящую технологию.

"Еще 3-4 года назад слово "инсульт" было практически как подведение черты. Всё. Мне очень приятно, я горд тем, что мы смогли это сделать. Наша больница вошла в эти 8 стационаров и очень удачно за практически 5 месяцев мы уже выполнили 11 тромбоэкстракций", - рассказал заведующий регионального сосудистого центра ГКБ имени В.В. Вересаева Андрей Серопенин.

Конечно, не все операции проходят с одинаковым успехом. Но случай Ирины Николаевны - совсем уж уникальный. На снимках ее мозга отсутствуют так называемые очаги инсультной симптоматики. Будто бы ничего и не было. Уже через несколько дней 93-летнюю пациентку обещают выписать и отпустить домой.

Кристина Одиноченко, Павел Суменков, "ТВ Центр".