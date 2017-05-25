Зрители "ТВ Центра" собрали больше 2 млн рублей на лечение Риты Гавриловой

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На лечение трёхлетней Риты Гавриловой, страдающей иммунодефицитом и редкой формой лейкоза, удалось собрать более двух миллионов рублей.

Зрители нашего канала собрали больше двух миллионов рублей на лечение Риты Гавриловой. Накануне "ТВ Центр" и фонд "Подари жизнь" объявили о сборе средств для девочки, которой срочно нужна пересадка костного мозга. На поиск донора и сложнейшую операцию требовалось полтора миллиона рублей.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи. И поскольку удалось собрать значительно больше, чем было необходимо, мы сможем помочь и другим детям.