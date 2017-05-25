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В Большом театре рассказали о премьерах нового сезона. Их обещают как минимум десять.

В Большом театре в этом сезоне представят 10 премьер. Так, в октябре это будет опера Генделя "Альцина" в постановке одного из лучших современных режиссёров Кэти Митчелл. В феврале опера Чайковского "Пиковая дама" в интерпретации Римаса Туманаса. Весной следующего года в Большом представят "Бал-маскарад" Верди с режиссёром и сценографом Давиде Ливерморе и дирижёром Джакомо Сагрипанти, сообщает "ТВ Центр".

Что касается балета, то зрителей ждёт новая версия спектаклей Мариуса Петипа. А также "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского, "Анна Каренина" Джона Ноймайера и "Забытая земля" Иржи Килиана.