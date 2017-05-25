Роскомнадзор: законопроект о мессенджерах не затронет частную переписку

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Законопроект о мессенджерах не предполагает контроля за частной перепиской. Как сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, фиксироваться должен сам факт общения. Он подчеркнул, что полностью поддерживает подход к регулированию мессенджеров.

Законопроект о мессенджерах не предполагает контроля за частной перепиской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

"Сам подход к регулированию мессенджеров я полностью поддерживаю, хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали, что это ни в коем случае не должно коснуться контроля над перепиской граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина", - сказал он.

Законопроект о мессенджерах был внесен на рассмотрение в Госдуму фракциями "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". В документе говорится об обязательной привязке пользователя к номеру мобильного телефона. Предлагается также блокировать сообщения, несущие в себе нарушающую законодательство информацию. Кроме того, в законопроекте предусматривается возможность государственным органам осуществлять электронную рассылку россиянам.

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