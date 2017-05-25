Москвичей предупредили об очередном аномальном похолодании

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается резкое похолодание. По его словам, температура воздуха опустится на 6 градусов ниже нормы для этого периода. Медленное потепление начнется с 30 мая. В целом лето, по словам Вильфанда, будет теплее нормы и с меньшим, чем в прошлом году, количеством осадков.

Столицу ожидает очередное резкое похолодание. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главу Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сегодня ночью температура опустится до плюс 10 градусов, завтра составит 17-18 градусов тепла. В субботу ночью ожидается плюс 6-11 градусов, днем - 14-16 градусов тепла, 28 мая ночью температура воздуха составит от 0 до 5 градусов тепла, днем - от 9 до 14 градусов. Примерно такая же температура будет 29 мая", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что такие показатели на шесть градусов ниже многолетних значений. Медленное повышение температуры ожидается со вторника. В начале июня воздух будет на 1-3 градуса холоднее нормы.

В целом, отклонение мая в этом году от нормы, по словам главы Гидрометцентра, окажется на уровне 2,5-3 градусов. Вильфанд отметил, что продолжительность очень холодной погоды - то есть, ниже нормы на 5 и более градусов - составила восемь дней. Таких случаев не бывало за всю историю наблюдений. В то же время лето, по словам Вильфанда, окажется теплее нормы.

"Синоптики прогнозируют, что температура в Москве и Европейской части России наступающим летом будет около или выше нормы. Мы не прогнозируем большого количества осадков - их будет существенно меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

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