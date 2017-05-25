Около 75 тысяч человек приложились к мощам Николая Чудотворца за четыре дня

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За четыре дня около 75 тысяч человек успели приложиться к мощам Николая Чудотворца. Ковчег с мощами пробудет в столице до 12 июля.

Около 75 тысяч верующих поклонились мощам Николая Чудотворца за четыре дня пребывания в Храме Христа Спасителя, передает "Интерфакс".

Накануне к мощам приложился президент России Владимир Путин.

Количество поклонившихся подсчитывают после прохода через рамки металлоискателей, установленных на входе.

Мощи Святого Николая Чудотворца были доставлены в Россию из Италии впервые за 930 лет. Они будут доступны для поклонения в Храме Христа Спасителя до 12 июля. Затем их перевезут в Санкт-Петербург.