Мэй заявит Трампу о недопустимости утечки информации о теракте

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Премьер Великобритании Тереза Мэй, разгневанная утечкой информации в СМИ США о расследовании теракта в Манчестере, намерена серьезно поговорить с американским президентом Дональдом Трампом. Она хочет донести до хозяина Белого дома, что разведданные, которыми обменивается Лондон и Вашингтон, нельзя разглашать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести серьезный разговор с президентом США Дональдом Трампом об утечке информации о теракте в Манчестере в американских СМИ.

Как отмечает ТАСС, глава британского правительства на саммите НАТО намерена донести до хозяина Белого дома, что разведданные, которыми обменивается Лондон и Вашингтон, нельзя разглашать.

Эти слова она произнесла по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Между тем, известно, что Мэй не считает, что президент США несет прямую ответственность за утечку важной информации.

Ранее стало известно, что британские власти крайне возмущены утечкой информации о расследовании теракта в Манчестере в американские СМИ. В частности, в газете New York Times было опубликовано фото обрывков рюкзака с бомбой, который принадлежал террористу-смертнику. Кроме того, в СМИ спустя 24 часа после нападения просочились данные о личности самого террориста - 22-летнего Салмана Абеди.

В результате Великобритания прекратила предоставлять США информацию о расследовании теракта. При этом полиция Большого Манчестера намерена вскоре возобновить обмен информацией.

Взрыв на "Манчестер Арене" произошел в ночь на 23 мая по завершении концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство применил террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Не менее 59 человек получили ранения.

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