Путин рассказал о важности сохранения единства российской нации

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Владимир Путин в ходе торжественной церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской заявил о необходимости сохранения российской нации. Глава государства призвал помнить уроки истории.

В четверг в Москве освятили новый храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников церкви Русской в Сретенском монастыре. Торжества приурочили к празднику Вознесения Господня, а также к десятой годовщине восстановления единства Русской православной церкви, передает "ТВ Центр".

Службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. К церемонии присоединился Владимир Путин. В дар храму он передал икону Иоанна Предтечи XIX века. Выступая перед собравшимися, президент подчеркнул - новый собор посвящен памяти тех, кто пострадал за веру, и олицетворяет примирение. Символом которого в том числе стало объединение РПЦ.

"Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учится воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так можно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое. Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать, как тяжело затягиваются раны расколов. Именно поэтому наша общая обязанность - делать все для сохранения единства российской нации. Через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие, и опираясь на наши традиционные ценности, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола. Создание общности целей, главная из которых благополучие каждого человека и нашей родины в целом, и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия", - заявил Путин.