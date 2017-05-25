Суд отклонил иск экс-супруги Потанина на 215 млрд рублей

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Пресненский суд Москвы отказал в иске Наталье Потаниной, бывшей супруге главы "Норникеля", о взыскании с экс-супруга более 215 миллиардов рублей. Ранее она подала иск о взыскании 849,2 миллиарда рублей.

Иск бывшей супруги президента "Норильского Никеля" Натальи Потаниной о взыскании более 215 миллиардов рублей отклонен Пресненским судом Москвы, передает "Интерфакс".

Наталья Потанина просила суд признать их с Владимиром Потаниным общим имуществом акции ЗАО "КМ-Инвест". Она заявила, что ценные бумаги находились в прямой собственности бывшего супруга, поэтому они должны быть признаны общим имуществом и поделены после развода.

По словам представителя Потаниной, юриста Павла Коновалова, иск был отклонен в связи с истечением срока давности.

Ранее Потанина подала иск о взыскании 849,2 миллиарда рублей. В документе она потребовала разделить акции трех компаний.

Владимир Потанин развелся с Натальей в феврале 2014 года. 56-летний миллиардер занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Состояние оценивается в 12,1 миллиарда долларов.