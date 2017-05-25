Черногория станет членом НАТО 5 июня

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Черногория официально станет 29-м членом Североатлантического альянса 5 июня. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в альянсе ожидают формального вступления республики в состав организации в начале июня.

Черногория 5 июня официально станет 29-м членом НАТО. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой источники западных СМИ в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан членами организации 19 мая. Черногорский парламент одобрил соответствующий закон 28 апреля. 12 мая стало известно о ратификации протоколов о вступлении республики в НАТО всеми 28-ю странами-членами альянса.

Российский МИД критически высказался о вступлении Черногории в НАТО. В частности, в дипломатическом ведомстве отметили, что с учетом военного потенциала страны, альянс не получит существенной "добавленной стоимости". В МИД подчеркнули, что Россия оставляет за собой право на принятие решений, направленных на защиту своих интересов.

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