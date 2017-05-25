ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших теракты на транспорте в Москве

Теги: фсб Происшествие москва иг

Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки на западе Москвы. Также они задержали четверых членов ИГ, намеревавшихся совершить теракты на объектах столичного транспорта. После этого задержанные рассчитывали уехать в Сирию.

В Москве обнаружена лаборатория по производству взрывчатых веществ, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ также смогли задержать четверых членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Некоторые из задержанных являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона, говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Группа намеревалась использовать самодельные взрывные устройства для атак на объекты транспортной инфраструктуры. Руководство осуществлялось прямо из Сирии. Боевики рассчитывали после совершения терактов выехать в Арабскую Республику для участия в боевых действиях в составе ИГ.

На месте проведения обысков кроме СВУ с поражающими элементами и компонентов для его изготовления были обнаружены автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литература и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

"В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела," – отмечается в сообщении.

По данным "Интерфакса", задержанные, предположительно, оказались вербовщиками террористов. Их квартира на западе Москвы была оборудована под молельную комнату.