Патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за помощь в строительстве храма

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетили новый храм Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской в московском Сретенском монастыре. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Собянину орден Русской православной церкви святого благоверного князя Даниила Московского I степени за помощь в строительстве храма.

Храм Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской высотой около 60 метров возводили на пожертвования более трех лет. Он облицован каменной резьбой снаружи и внутри. И построен по подобию древних белокаменных соборов Суздаля и Владимира, передает "ТВ Центр".

Кроме того, был отреставрирован целый исторический квартал Москвы. За помощь в строительстве нового храма патриарх Кирилл вручил мэру города Сергею Собянину орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

"Это оценка совместных трудов и взаимодействия между городом, правительством Москвы и Московской патриархией. Вместе с вами, ваше святейшество, мы строим в Москве десятки новых храмов, десятки храмов восстанавливаются из руин. Вместе с вами возвращаем духовное и культурное наследие Москвы", - заявил Собянин.

В новый собор перенесли мощи священномученика Иллариона. Это духовный покровитель Сретенского монастыря. Ковчег со святыней установили на камнях, которые специально привезли с Соловецких островов. Там епископ находился в заключении в 20-х годах прошлого века. Специально для храма были написаны 47 икон, а общая площадь фресок составляет 6,5 тысяч квадратных метров.