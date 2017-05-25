Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на целевую орбиту

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Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник нового поколения выведен на целевую орбиту. Как сообщили в Министерстве обороны, старт ракеты-носителя и выведение на орбиту прошли в штатном режиме.

Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник нового поколения выведен на целевую орбиту. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" была запущена с космодрома Плесецк в 9:34 по московскому времени. Она вывела на орбиту космический аппарат нового поколения в интересах Минобороны России.

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