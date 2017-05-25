Остров Пхукет атаковали смертельно ядовитые физалии

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В конце мая в Таиланде начался сезон дождей и к острову Пхукет прибило большое количество ядовитых морских существ - физалий. Их яд смертельно опасен для людей. Физалии внешне напоминают медуз, но при этом их щупальцы достигают в длину нескольких метров.

В районе тайского острова Пухкет замечено большое количество ядовитых морских существ – физалий. В конце мая в Таиланде начался сезон дождей и их прибивает к берегу штормом или сильным приливом. Об этом сообщает "Русская планета".

"Яд этих существ опасен для человека. Известны случаи смерти детей и людей, страдавших аллергией на этот яд", - говорится в сообщении.

Физалии внешне напоминают медуз, но при этом их щупальцы достигают в длину нескольких метров. Местные спасательные службы предупреждают туристов не трогать выброшенных на берег ядовитых морских существ, даже если они будут выглядеть мертвыми.