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В России массово отзывают Nissan Almera из-за отслоения стекла. Отзываются более 42 тысяч автомобилей, проданных с ноября 2012 года по июнь 2015 года. Автомобили проверят, а при необходимости переустановят заднее стекло. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Росстандарт сообщил, что ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" отзывает более 42 тысяч автомобилей марки Nissan Almera.

Как передает "МИР24", отзыв коснется машин, которые были реализованы с ноября 2012 года по июнь 2015 года. Причина - выявленный дефект во время сборки автомобиля.

"Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова", - говорится в сообщении Росстандарта.

Автомобили проверят, при необходимости переустановят заднее стекло. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

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