Василия Небензю представят на должность постпреда России при ООН
Кандидатура замглавы российского МИД Василия Небензи будет представлена на пост постпреда России при ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов. По его словам, вопрос с назначением может быть решен к лету.
Заместитель главы российского МИД Геннадий Гатилов заявил, что представит в четверг в Госдуме кандидатуру замглавы министерства Василия Небензи на пост постпреда России при ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Также Гатилов ответил на вопрос журналистов о том, может ли вопрос назначения постпреда быть решен к лету. По его словам, вначале кандидатура постпреда будет проходить утверждение в Госдуме и Совете Федерации. После этого ее подтвердит своим указом президент страны.
"Здесь процесс не однодневный", - сказал он. При этом он подчеркнул, что вопрос назначения Небензи действительно может быть решен в эти сроки.
Изначально СМИ называли основным кандидатом на пост постпреда при ООН представителя России при НАТО Александра Грушко. Также в прессе звучала фамилия замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Однако он в итоге был представлен на пост посла России в США.
Должность постоянного представителя России при ООН стала вакантной после смерти Виталия Чуркина, который возглавлял постпредство более 10 лет. Он скончался 20 февраля 2017 года, не дожив до своего 65-летия всего один день. Чуркин умер в своем рабочем кабинете. СМИ сообщали, что смерть дипломата наступила в результате сердечного приступа.