Василия Небензю представят на должность постпреда России при ООН

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Кандидатура замглавы российского МИД Василия Небензи будет представлена на пост постпреда России при ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов. По его словам, вопрос с назначением может быть решен к лету.

Заместитель главы российского МИД Геннадий Гатилов заявил, что представит в четверг в Госдуме кандидатуру замглавы министерства Василия Небензи на пост постпреда России при ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Также Гатилов ответил на вопрос журналистов о том, может ли вопрос назначения постпреда быть решен к лету. По его словам, вначале кандидатура постпреда будет проходить утверждение в Госдуме и Совете Федерации. После этого ее подтвердит своим указом президент страны.

"Здесь процесс не однодневный", - сказал он. При этом он подчеркнул, что вопрос назначения Небензи действительно может быть решен в эти сроки.

Изначально СМИ называли основным кандидатом на пост постпреда при ООН представителя России при НАТО Александра Грушко. Также в прессе звучала фамилия замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Однако он в итоге был представлен на пост посла России в США.

Должность постоянного представителя России при ООН стала вакантной после смерти Виталия Чуркина, который возглавлял постпредство более 10 лет. Он скончался 20 февраля 2017 года, не дожив до своего 65-летия всего один день. Чуркин умер в своем рабочем кабинете. СМИ сообщали, что смерть дипломата наступила в результате сердечного приступа.